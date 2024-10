Multiservizi cerca personale per pulizie all’ospedale

1 CUOCO DI MENSA – Azienda di Monteroni d’Arbia cerca cuoco con esperienza nella ristorazione collettiva o in ristoranti e agriturismi di piccole-medie dimensioni. Gradito possesso haccp, contratto di lavoro part time 36 ore settimanali organizzati in turnazioni/rotazioni (sia pranzo che cena) riposo alternato sabato/domenica. Durata contratto due mesi prorogabile, patente B e auto, capacità di lavorare in gruppo. Contatti: 055.3816325 o [email protected]

1 ADDETTO ACCOMPAGNAMENTO SU SCUOLABUS – Azienda di trasporti cerca addetto al servizio di pre-scuola e accompagnamento su scuolabus del comune di Monteriggioni. Contratto a tempo determinato con orario part time. Contatti: 350.1212626 e [email protected]

1 ADDETTO PULIZIA - Azienda leader nel settore dei multiservizi cerca una/un addetta/o pulizie sanitarie nella struttura ospedaliera di Siena. Orario: dal lunedì alla domenica, con due giorni di riposo a scalare, turni: 6-10.30/11-16/16-21. Contratto: part time 20h tempo determinato. Info. 0574757469 o [email protected]