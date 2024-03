Mukbang nuovo trend che ’condiziona’ Attenzione ai disturbi alimentari

Per chi non conosce il Mukbang è un trend nato in Corea del Sud nel 2010, dove l’ obbiettivo è mangiare i cibi più impensabili, in grandi quantità. I creator dopo aver pubblicato un loro video ingeriscono dei lassativi che inducono loro il vomito.

In Italia è meno considerato, invece, in America e in Corea il Mukbang è uno dei trend più in voga al momento, dove i partecipanti si arricchiscono con un sistema di pagamento chiamato "star balloon". Il pagamento va per il 30% ad Afreeca, mentre il resto và ai BJS, cioè una agenzia federale che raccoglie ed elabora i dati ufficiali sull’ amministrazione della giustizia negli Stati Uniti, che dipende anche da pubblicità e sponsor.

I content creator (coloro che pubblicano video di intrattenimento su piattaforme apposite) si dividono in 5 tipologie:

1) "challenger" o "big food fighter" sono persone di grande appetito che dichiarano un sfida nella loro performance, per esempio in minor tempo di consumo del cibo

2) "relaxed eater" rispetto a challenger sono più rilassati perchè non hanno un obbiettivo sfidante 3) "weirdo" o "unusual one" coloro che fanno cose inusuali per intrattenere il pubblico

4) "chef" coloro che preparano il piatto durante il mukbang, spiegando la ricetta al pubblico

5) "principi e principesse" sono quelli che mettono il loro aspetto fisico prima del resto, il cibo per questa categoria è attore ma non protagonista.

Ognuna di queste categorie ha un ruolo specifico, nella challenge. Divertente ma preoccupante. Infatti questo sfida, apparentemente innocua, nasconde un gravissimo problema che pochi giovani hanno capito, o che non vogliono capire. Problema che la società stessa non riesce veramente a vedere e, tantomeno, intervenire, in modo adeguato : i giocatori ingrassano a dismisura e mettono a rischio la propria salute con problemi cardiaci, psicologici e mentali.

Ovviamente questi content creator influenzano la mente e il corpo di giovani e meno giovani al punto da indurli ad avere, a loro volta, gravi disturbi sul piano alimentare, come bulimia nervosa, anoressia,vigoressia,dismorfofobia e la sindrome da alimentazione incontrollata.

Questo fenomeno, purtroppo in aumento, è considerato come una opportunità per condividere un pasto in modo virtuale. Ma il vero dramma sta proprio qui. Molti dei giovani che cadono nelle trame di questi giochi sono mossi da un unico motivo: l’immensa solitudine e il vuoto delle loro vite.