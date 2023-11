"Mps: Successo del Blitz di Di Blasio, Giorgetti: "Per un po' non possiamo vendere"

Il successo del blitz della vendita del 25% di azioni Mps a oltre un centinaio di fondi e investitori istituzionali, con un incasso di 920 milioni 314 milioni di azioni collocate in meno di un’ora, ha ringalluzzito il ministero dell’Economia e Finanze. Tanto che ieri il ministro Giancarlo Giorgetti, a chi gli chiedeva se avesse intenzione di piazzare altre azioni Mps sul mercato per ridurre la quota del Mef, ha replicato così, a margine del’premier time’ al Senato: "Adesso, se vedete le condizioni di collocamento, per un po’ non possiamo vendere neanche volendo. Nel frattempo, come abbiamo sempre ribadito, il Monte dei Paschi potrebbe essere uno strumento di politica industriale bancaria". Il ’neanche volendo’ è naturalmente legato al fatto che per almeno 90 giorni il Tesoro si è impegnato a non collocare altre azioni sul mercato. Tra tre mesi se ne tornerà a parlare.