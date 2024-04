Mps, 300 posti in palio. I bandi di concorso per le nuove assunzioni. Migliaia di domande

Sono davvero tempi nuovi, questi, come nell’augurio a doppio taglio della filosofia zen. Un quarto di secolo fa il concorso indetto dal Monte dei Paschi per qualche centinaio di posti in banca finì sulle cronache nazionali per l’altissimo numero di domande, per le selezioni che a Firenze furono effettuate nella Fortezza da Basso, la sede di Pitti Immagine, e per la caccia al posto fisso da parte di tanti giovani da tutta Italia. Attratti dalla banca più antica del mondo che aveva un’immagine trendy dopo la quotazione in Borsa e gli spot tv con Luciano Pavarotti.

Oggi i nuovi bandi di concorso di Banca Mps sono stati lanciati sul sito ufficiale di Rocca Salimbeni e sui canali social. Perfino le organizzazioni sindacali sono state prese in contropiede. E i coordinamenti del gruppo Mps hanno inviato una nota ieri pomeriggio, ma dopo che ai bandi avevano già risposto in migliaia di candidati. E’ il mondo nuovo, non servono più nemmeno i corsi di preparazione al concorso. Per i sindacati erano una miniera anche di potenziali iscritti, oltre che di risorse.

Anche l’incipit del bando per le assunzioni è un chiaro segno dei tempi. "Banca Monte dei Paschi di Siena, la più antica banca del mondo, è oggi uno dei principali gruppi bancari italiani, con un presidio molto efficace sul territorio. Con sede a Siena, il Gruppo ha una presenza diffusa a livello nazionale, con una rete di oltre 1.300 filiali e 126 centri specialistici.

Il Gruppo Montepaschi – in coerenza con i principi del proprio Codice Etico e in applicazione della Politica sulla parità di genere e del sistema di Responsabilità Sociale adottati – assicura pari opportunità di accesso al lavoro a ogni candidato/a riguardo, a titolo esemplificativo, a identità di genere, religione, origine etnica e orientamento sessuale".

E poi l’elenco dei requisiti. Laurea triennale o specialistica, laurea magistrale, ma anche diploma liceale/tecnico. Non c’è il numero di posti disponibili nel bando, ma sono state le organizzazioni sindacali a rivelarlo nella loro nota di coordinamento. Trecento posti, tutte le assunzioni nelle filiali. E nel bando sono anche elencate le regioni dove andranno i neo assunti: Lombardia (province di Milano, Monza e Brianza, Varese, Pavia e Como); Piemonte (Alessandria e Vercelli); Liguria (La Spezia); Friuli-Venezia Giulia (Udine, Pordenone e Trieste); Emilia-Romagna (Ferrara); Toscana (tutte le province, inclusa Isola d’Elba); Umbria (tutte le province); Lazio (provincia di Roma); Campania (provincia di Napoli: Ischia e Capri); Puglia (Bari, Taranto e Barletta-Andria-Trani); Basilicata (Potenza); Calabria (Reggio Calabria).

Non ci sono limiti di età, i candidati possono scegliere una sola regione e sperare che ci siano posti sufficienti. Stando agli esodi di dicembre 2022, Toscana (900 uscite), Lombardia e Lazio sarebbero le regioni con più posti scoperti. Le candidature sono aperte fino al 23 aprile, alle 18,30. Naturalmente vanno presentate con un questionario on line e corredate dai documenti richiesti, titoli di studio e curriculum. I primi assunti entreranno nelle filiali a giugno, quindi sarà una selezione rapida. Almeno nelle intenzioni dei vertici di Rocca Salimbeni. Considerando, però, che sono già migliaia le candidature, il lavoro di selezione sarà più complicato.