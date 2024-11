Mozione per la pace e lo Stato di Palestina

Una mozione approvata in consiglio impegna il Comune di Poggibonsi a riconoscere lo Stato di Palestina. Il documento, presentato dai gruppi Futura-Susanna Cenni sindaca, Uniti per Poggibonsi, Rifondazione Comunista e Pd, ha ricevuto il voto favorevole dei gruppi di maggioranza e del Prc. "Questa mozione, in continuazione con la storia dei movimenti pacifisti italiani - spiega Lorenzo Scoccati, consigliere di Rifondazione - esprime solidarietà a tutta la popolazione civile coinvolta nella vicenda che ormai va avanti da decenni, per riconoscere le colpe e l’incoerenza della comunità internazionale di fronte alla questione, per condannare tutti gli attacchi ai danni della popolazione civile sia causati da stati sia da organizzazioni terroristiche". Aggiunge Scoccati: "La mozione impegnerà la Sindaca e la Giunta a sollecitare il Governo italiano ad interrompere la fornitura di armi all’esercito israeliano. Crediamo che questa presa di posizione del Comune di Poggibonsi e il riconoscimento dello stato palestinese - conclude - siano di fondamentale importanza per poter dare impulso alle istanze pacifiste".