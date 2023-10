Motrice prende fuoco al semaforo con 600 litri di gasolio: traffico in tilt

La Cassia ieri si è trasformata in un inferno. Non solo per il tir con rimorchio che trasportava fieno andato a fuoco proprio in mezzo al semaforo di Cerchiaia ma anche per le ricadute sul traffico che ci sono state, vista l’ora di punta. Nonostante l’intervento della polizia in aiuto alla Municipale che si è occupata del caso oltre a gestire la circolazione. L’allarme è scattato alle 17 quando, appunto, una motrice con rimorchio diretta verso Siena ha cominciato a prendere fuoco sul lato destro del mezzo. E’ stato bravissimo e con nervi saldi il camionista che, sfidando il pericolo, ha staccato il rimorchio salvando così il carico. La motrice invece è stata in un attimo avviluppata dalle fiamme: completamente distrutta. Nel frattempo chi arrivava dalla Cassia, vedendo il bisonte della strada bruciare, ha fatto rapidamente retromarcia. Si è formata una lunga fila, arrivava fino in Massetana, dove si procedeva a passo d’uomo perché si andava a senso unico alternato. Necessario bonificare la strada, intervento fatto da una ditta specializzata. Sul mezzo sembra che fossero rimasti circa 600 litri di gasolio. I pompieri hanno domato il rogo e, sempre sulla Cassia, dopo il bivio per il Renaccio, hanno dovuto spegnere un incendio di sterpaglia.