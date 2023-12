Moto Club Poggibonsi. Mezzo secolo di attività

Attività agonistiche e progetti solidali per il Moto Club Poggibonsi, che compie 50 anni dalla fondazione. Il sodalizio presieduto da Ermanno Calonaci si lascia alle spalle un 2023 di soddisfazioni, legate anche all’organizzazione, in primavera, della rassegna di Mototerapia in collaborazione con Anffas Alta Valdelsa. Diversi gli enti con i quali il Moto club ha creato nel tempo delle fruttuose sinergie, dall’Associazione Viamaestra, alle altre società del settore motoristico (Amav, Innovation Team e Vespa Club Valdelsa), alla stessa amministrazione comunale. Sabato il Moto Club Poggibonsi riunirà soci e simpatizzanti nella cena di fine anno. Saranno consegnati i premi ai piloti vincitori delle varie categorie, come spiega il vice presidente David Vannoni: nel Motocross Epoca Mauro Romano ha bissato il titolo Italiano nella B1, Patrick e Aldo Mezzedimi hanno concluso con il terzo posto assoluto nelle rispettive categorie D3 e C. Nel Campionato Europeo Velocità in Salita l’inossidabile David Lignite ha colto un ottimo terzo posto nella Superbike. Stesso risultato nel Campionato Italiano. Alice Sabatini ha invece portato a termine una "gara" fondamentale: la nascita della figlia.