Mostra al Palazzo delle Papesse. Le opere di Le Parc fino al 16 marzo

Mentre Palazzo delle Papesse si prepara ad accogliere la grande mostra di Hugo Pratt dall’11 aprile, restano ancora due settimane di tempo per scoprire l’esposizione dedicata a Julio Le Parc.

Fino al 16 marzo sarà possibile visitare “Julio Le Parc. The discovery of perception”, primo grande evento che da settembre lo storico spazio espositivo ha ospitato in occasione della sua riapertura. Le opere, tutte realizzate tra il 1958 e il 2024, sono il frutto della continua ricerca di Julio Le Parc sul movimento, il colore, la luce e illustrano in modo emblematico il suo particolare approccio alla creazione e al mondo dell’arte.

Per vivere letteralmente la mostra non mancheranno, anche in queste sue settimane, occasioni come eventi, visite guidate e laboratori.