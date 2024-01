Calcio in lutto, è morto Mauro Pasqualini. Coi suoi dribbling incantò Pelé

Siena, 23 gennaio 2024 – Lutto nel mondo del calcio. E’ morto all’ospedale di Siena, all’età di 76 anni, Mauro Pasqualini, calciatore che ha vestito, tra le altre, anche le maglie di Arezzo e Lucchese. In carriera ha poi giocato nel Catania, Bologna, Cesena e Monza.

È soprattutto al Bologna che si lega la storia di Pasqualini, ex ala destra che era stato ricoverato lo scorso 10 gennaio a causa di una emorragia cerebrale. Pasqualini ha vestito la maglia rossoblù nella stagione 1968-69 e nel 71-72 e proprio nell'estate del '71 Pasqualini partecipò con il Bologna a una tournèè tra Stati Uniti e Canada affrontando tre volte Pelé, con il quale si scambiò la maglia, dopo aver impressionato il fenomeno brasiliano con i suoi dribbiling. Pasqualini, originario di Crevalcore, donò poi la maglia di Pelè nel 2012 per un'asta benefica di raccolta fondi in favore del comune, colpito dal terremoto.