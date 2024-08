Morto don Lorenzetti, correttore cinque volte vittorioso di Pantaneto

Ha scritto a suo modo un pezzo di storia del Leocorno, don Vittorio Lorenzetti, alungo correttore della Contrada di Pantaneto. "Una persona in gamba, sempre disponibile. Non diceva mai ’no’, arrivava con il motorino", ricorda il priore Alessandro Mariotti. "Portano tutti la sua benedizione i Palii vinti dal 1993 al 2007, ben cinque. I due del Pesse, quindi Dè nel 2000, Trecciolino nel 2001 e Scompiglio nel 2007. Smise un paio di anni fa e, lasciando, disse al suo successore, don Enrico ’Speriamo che tu faccia come capitò a me che al primo Palio la Contrada vinse’. E’ stato proprio così: don Ferraresi all’esordio come correttore ha benedetto Tittia e Violenta da Clodia nell’agosto 2022", aggiunge Mariotti. I funerali si svolgeranno oggi alle 15.30 presso Villa Matilde a Pescia dove si trovava da qualche tempo. Dopo la funzione Don Vittorio verrà portato al cimitero di Montecatini.

Ma don Lorenzetti, che era nato a Siena il 21 maggio 1936 venendo ordinato sacerdote il 12 agosto 1962, era stato anche per lungo tempo il parroco di San Mamiliano in Valli e correttore della Compagnia della Madonna delle Nevi dal 2000 al 2021. "Per oltre 20 anni è stato per tutti una guida spirituale, un fratello, un babbo, un nonno speciale che ha sempre visto nell’altro il Volto del Signore. Un servitore buono che si curva davanti al povero, con le braccia aperte ad accoglierlo come una madre, a confortare i malati ed i bisognosi. Un prete che di mestiere ha sempre fatto il prete", si legge sul profilo della Compagnia.

La.Valde.