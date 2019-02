Siena, 5 febbraio 2019 - Ha perso la vita ieri in un incidente sulla A24 il professor Andrea De Luca, infettivologo, docente ordinario del dipartimento di Biotecnologie mediche dell’Università di Siena e responsabile dell’Unità operativa complessa di Malattie infettive universitarie al policlinico Le Scotte. Era nato a Chieti nel 1964.

L'incidente è avvenuto sull'autostrada A24 in direzione Teramo prima del casello di Carsoli (L'Aquila): De Luca ha perso la vita tamponando un tir. La sua auto, una Fiat 500 L, si è incastrata sotto il mezzo pesante.

"Ricevo con sconcerto e profondo dolore questa notizia", ha detto il rettore Francesco Frati. "De Luca era un ricercatore brillante, un medico attento ma anche un grande divulgatore, sempre in prima linea nella prevenzione delle malattie infettive e in particolare nella sensibilizzazione degli studenti e dei giovani sul tema dell’Aids. Recentemente aveva promosso uno screening gratuito di controllo dell’Hiv al Santa Chiara Lab e era partito un importante progetto internazionale di ricerca sull’Hiv, la tubercolosi e l’epatite C, al quale De Luca stava lavorando. Ci lascia uno scienziato e un uomo di grande qualità".

"Siamo sconvolti – ha aggiunto Valter Giovannini, direttore generale del policlinico –. Era un professionista eccellente, sempre disponibile. Grazie a lui abbiamo raggiunto grandi risultati anche per le nuove terapie per eradicare l’epatite C. È stato un punto di riferimento per tutti i colleghi, e la sua competenza, oltre che la sua umanità, ci mancheranno tantissimo".

Ne piange la scomparsa anche l’Ordine dei medici e odontoiatri della provincia di Siena: "Una perdita incolmabile per la comunità medica – dice il presidente Roberto Monaco –. Andrea era un amico e un professionista di grande valore etico e morale, un grande uomo che ha dedicato la sua vita alla scienza e ai pazienti".

"Con la morte di Andrea De Luca, la sanità toscana perde un professionista valente, molto attivo sia sul fronte della ricerca che su quello della divulgazione. De Luca era molto apprezzato in ambito universitario e molto amato dagli studenti e dai giovani. Collaborava attivamente con l'assessorato sui temi dell'Aids e dell'epatite C, era membro della Commissione terapeutica regionale, sempre presente nei gruppi di lavoro sulle malattie infettive. Lascia un grande vuoto; alla famiglia, ai suoi studenti, ai suoi collaboratori il mio pensiero". Così l'assessore al diritto alla salute Stefania Saccardi