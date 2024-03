Casole d’Elsa, lutto nel calcio: è morto Alessio Floridi

Casole d’Elsa, 14 marzo 2024 – Resterà per sempre il ragazzo Alessio, per la comunità casolese. L’enfant du pays che si distinse da calciatore professionista, passando dalle giovanili dello Staggia al Poggibonsi e poi al Siena in serie C1 per quattro campionati, dal 1992-93 al 1995-1996, divenendo anche componente della rappresentativa nazionale di categoria.

Alessio Floridi ha lottato a lungo contro la malattia. Allo stesso modo in cui si batteva a centrocampo per conquistare il pallone. Gli ingredienti di ieri sul rettangolo, coraggio, determinazione, desiderio di riuscita, si erano trasformati di colpo nei migliori alleati per cercare di sconfiggere un avversario implacabile. Capace poi di prendere il sopravvento e di chiudere le porte a qualsiasi speranza, in una clinica di Perugia specializzata nella cura delle leucemie. Aveva compiuto da poco 51 anni, Alessio Floridi.

Apprezzato da tutti per i valori che era solito trasmettere agli altri, i tanti amici, i compagni di squadra di una volta, i frequentatori del suo bar nel centro storico di Casole, i colori biancorossi del club calcistico locale di cui era vice presidente. Lascia un grande senso di assenza in tutti, a cominciare dai familiari. Così il Comune di Casole d’Elsa, in un post sui social: "Dopo giorni di pioggia ci siamo svegliati con un raggio di sole, sarà la luce di un amico che troppo presto ci ha lasciati, ma sicuramente il nostro paese, oggi, è più bagnato del solito, dalle lacrime di chi lo ha amato come figlio, fratello, marito, padre, nipote, amico.

Il sindaco e l’amministrazione si uniscono a questo immenso dolore, a questo infinito silenzio e senso di vuoto che lasci nei nostri cuori, caro Alessio". Oggi a Casole, alle 14,30, nella chiesa di Santa Maria Assunta l’ultimo saluto.

