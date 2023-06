Morto Alberto Garutti, tra i più influenti artisti italiani degli ultimi decenni

Morto Alberto Garutti, 75 anni, tra i i più influenti artisti italiani degli ultimi decenni. "Del suo intervento per Colle Val d’Elsa colpiscono l’intelligenza e la generosità contenute nella decisione di far sì che l’opera d’arte divenisse semplicemente restauro di un luogo che aveva capito essere così importante per gli abitanti, quindi un dono alla città. Un’operazione concettuale che annulla l’espressione individuale dell’artista – scrive il Comune – mettendolo invece completamente e concretamente al servizio della comunità con cui è entrato in dialogo. Questa la sua idea di arte pubblica, un messagio importante che Garutti lascia a Colle". Dove intervenne nell’antica sede della società Corale Bellini riqualificandola dopo aver parlato a lungo con gli abitanti.