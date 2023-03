Morte di Rossi Presidio davanti a Mps il 6 marzo

Un presidio in piazza

Salimbeni sede de Monte dei Paschi nel decennale della morte di David Rossi, ex capo comunicazione della banca, avvenuta la sera del 6 marzo 2013. È quanto stanno organizzando per lunedì,

a partire dalle 19,

i familiari del manager senese deceduto dopo essere precipitato dalla finestra del suo ufficio a Rocca Salimbeni. "10 anni senza David, senza verità, senza giustizia" sarà l’insegna che campeggerà al presidio.

"Sarà un ritrovo, un momento di raccoglimento per il ricordo di David e per la richiesta

di giustizia per la quale non ci siamo mai tirati indietro",

spiega la moglie di Rossi, Antonella Tognazzi.

Il presidio si sposterà

da Piazza Salimbeni

al vicolo di Monte Pio,

dove l’ex capo comunicazione è precipitato e dove da anni campeggia lo striscione ‘Verità per David.

"Quello striscione – prosegue Tognazzi – è anche la metafora della nostra vita usurata, logorata dal tempo e dalla mancanza di verità;

anche noi familiari siamo consumati dal tempo e spesso siamo stati derisi e non creduti". "Per me il 6 marzo è tutti i giorni - ha concluso - e sarà un sacrificio recarsi in quel vicolo dove in 10 anni mi sono recata solo una volta per un sopralluogo con la Procura e perché non potevo delegare".

Intanto sul fronte parlamentare si sta lavorando per l’istituzione della commissione d’inchiesta bis sulla morte del manager

di Banca Mps che ripartirà dal lavoro svolto dalla prima, che ha terminato i lavori solo per la fine anticipata della legislatura.