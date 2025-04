Morta dopo l’anestesia. Venerdì incarico per l’autopsia. In arrivo gli avvisi di garanzia

di Massimo Cherubini

Le indagini per far luce sulle cause che hanno portato alla morte Roberta Mazzuoli, 48enne di Abbadia San Salvatore, vanno avanti speditamente. La pm Laura Taddei della procura di Arezzo già nella giornata di oggi potrebbe notificare i primi avvisi di garanzia agli operatori sanitari che stavano procedendo all’intervento agli occhi – non iniziato – della donna. Finalizzato a ridurre la pressione dell’occhio. Ma Roberta è morta prima. E ora la magistratura indaga anche a seguito della denuncia presentata dai familiari. Quindi i possibili avvisi di garanzia sono un atto dovuto per consentire agli indagati di essere rappresentati nei vari accertamenti delle indagini. La magistratura ha aperto un fascicolo, ancora contro ignoti, ipotizzando il reato di omicidio colposo. In questa fase la pm, dopo aver disposto il sequestro della cartella clinica, ha chiesto ai carabinieri di raccogliere anche la documentazione dei risultati delle analisi che precedono un intervento in anestesia generale. E non solo questi ma anche quelli che Roberta ha fatto precedentemente all’intervento in altre strutture, per altre esigenze diagnostiche. Il tutto per verificare se erano, o meno, emerse allergie, segnali che potevano far scattare un alert ai sanitari della clinica aretina. Non appena il magistrato avrà ottenuto tutti i documenti potrebbe iscrivere delle persone nel registro degli indagati e notificare gli avvisi. Quindi verrà fatta la nomina dei periti, del consulente del pm, del medico legale, incarico che dovrebbe essere conferito al professor Mario Gabrielli venerdì. Nel grande dolore per il compagno Leonardo, per il figlio Tristano, per i parenti tutti, si attende, con ansia che inizino gli accertamenti e che si possa conoscere la causa, o le cause, che hanno provocato la tragedia. I tempi tecnici non sono brevissimi. Impossibile prevedere quando i familiari potranno ottenere il rilascio della salma della cara Roberta per dargli l’ultimo saluto. Un funerale al quale, se reso pubblico, è facile immaginare una grande partecipazione di cittadini.