Lutto a Siena, è scomparsa la professoressa Arianna Goracci

Siena, 10 gennaio 2025 – Lutto e profondo cordoglio a Siena per la scomparsa della professoressa Arianna Goracci, docente e psichiatria dell’Aou Senese.

“L’Aou Senese – scrive in una nota – esprime profondo cordoglio per la prematura scomparsa della professoressa Arianna Goracci, stimata psichiatra dell’Aou Senese. La professoressa Goracci è stata una professionista di grande competenza e umanità, un punto di riferimento per pazienti, familiari, colleghi, giovani medici in formazione e studenti. Ha dato un fondamentale contributo alla crescita delle attività della Psichiatria senese, sia come medico che come docente. Tutto l’ospedale si stringe intorno alla famiglia, agli amici e a tutte le persone che le hanno voluto bene”.

Anche l’Università di Siena esprime cordoglio per la scomparsa della professoressa. “La vogliamo ricordare per le sue doti di persona attenta, disponibile e impegnata in tutte le attività che svolgeva come docente e ricercatrice nell'Università di Siena e nell'Azienda ospedaliero-universitaria Senese. Seppur queste doti ci mancheranno, esse proseguiranno nell'attività delle persone che hanno lavorato con lei e che le hanno apprese dal suo insegnamento e con il suo esempio”.

Arianna Goracci si era laureata in Medicina e Chirurgia all'Università di Siena nel 1996 con il massimo dei voti discutendo una tesi sperimentale in Psichiatria sul disturbo ossessivo-compulsivo; si specializza poi in Psichiatria con lode. Dal 2000 inizia l'attività come psichiatra presso la Sezione di Psichiatria del dipartimento universitario e svolge formazione specifica presso la Scuola di Psicoterapia cognitiva ad indirizzo costruttivista di Firenze. Conduce attività di ricerca su più ambiti della psichiatria ed è autrice di volumi, pubblicazioni e articoli su riviste nazionali e internazionali, oltre che relatrice a convegni. Dall'anno accademico 2000-2001 è stata prima collaboratrice e poi docente in insegnamenti presso l'Università di Siena nel corso di laurea in Medicina e Chirurgia e nella Scuola di Specializzazione in Psichiatria.