Montomoli "Corro da solo per fare il sindaco La Massoneria un pretesto usato dai partiti"

di Pino Di Blasio Sostiene Emanuele Montomoli che, anche se non fosse scoppiata la grana della Massoneria, non sarebbe arrivato fino in fondo alla corsa a sindaco assieme ai partiti del centrodestra. "Ho subito avuto il sospetto che mi avessero usato per impedire un bis di De Mossi. Mi chiamarono un mercoledì sera dirigenti di Fratelli d’Italia per dirmi che erano pronti a candidarmi, sapendo che il giorno dopo il sindaco De Mossi sarebbe andato a Roma a perorare la sua ricandidatura con i vertici nazionali dei partiti di centrodestra. Ero la loro ultima scelta, avevo letto che provavano a candidare altre persone, da Mandarini a Nicoletta Fabio e avevano ricevuto solo rifiuti. Io ho accettato il dialogo a patto che i partiti circoscrivessero un perimetro di discontinuità con la giunta attuale". Montomoli racconta la sua versione dei fatti nella nuova sede elettorale in Piazza del Campo, a un passo da Palazzo Pubblico, negli spazi che fino a poco tempo fa ospitavano un supermercato. "Me l’hanno concessa in comodato - precisa - non ci sono affitti d’oro da pagare. Dopo l’accordo con i partiti ho dovuto accettare diversi compromessi, dal responsabile della comunicazione al candidare nella mia lista persone indicate dai partiti....