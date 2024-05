Monticiano, 48 cavalli in pista. Anda e Bola e Remorex al canape ’Caccia’ ai nuovi nomi per il lotto

di Laura Valdesi

SIENA

I cavalli dell’Albo tornano in pista a Monticiano dopo il grave infortunio del 30 aprile scorso ad Andrea Chessa. Che cadde alla curva del melo secco, perdendo i sensi. Arrivò Pegaso che lo portò alle Scotte, dove venne ricoverato in Rianimazione. A Monteroni domenica è stato fatto un saluto ideale al fantino e, visto che era la festa della mamma, inviato un abbraccio anche alla madre di Chessa "che sta vivendo un momento delicato". Questo è l’ultimo appuntamento al Tamburo per i mezzosangue dell’Albo nel 2024, poi ci saranno le date del 28 maggio e del 4 giugno ma a Mociano per i lavori di addestramento. Si sente già aria di Palio anche perché mancano solo 14 giorni all’estrazione a sorte di Provenzano. Qualche indicazione utile da corse e galoppi è arrivata per le dirigenze che, questa settimana, comunque, saranno a Fucecchio con mangini e staff. Perché, come sempre, visto che scorrendo l’elenco dei 53 mezzosangue iscritti alle visite le principali scuderie sono coinvolte quasi tutte, meglio da re un’occhiata a quello che si muove dietro le quinte. Domani alle 21 il primo atto con la tratta. Ma oggi, come detto, grande attenzione alle batterie al Tamburo.

Prima corsa (ore 15)

Carrasegare (Manca), Distintu (Francesconi), Criptha (Mannucci), Cassiox (Columbu), Coronas (Mulas), Uragana bella (Betti), Veranu (Bitti).

Seconda corsa (ore 15,30)

Doctor Donald (Putzu), Dada (Chiavassa), Zinias (Mula), Compilation (Migheli), Bide tue (Rivola), Dollaro (Chiara), Anda e Bola (Murtas).

Terza corsa (ore 16)

Carlitos Way (Lai), Banzay (Chiavassa), Bonitas (Betti), Didone da Clodia (Bitti), Demoniu (Mannucci), Cleofe (Manca), Unamore (Cersosimo).

Quarta corsa (ore 16,30)

Demoni (Puddu), Diocleziano (Fabbri), Tempesta blu (Rivola), Donrodrigo (Putzu), Canarinu (Mula), Assueoro (Bitti), Remorex (Columbu).

Quinta corsa (ore 17)

Desiderata (Betti), Diamante grigio (Piras), Cobalto da Clodia (Columbu), Baila (Chiavassa), Comancio (A.Sanna), Dolcecomelanutella (Coghe), Volcan d Bonorva (Vicino)

Sesta corsa (ore 17,30)

Brivido sardo (Angioi), Drappellone (Bitti), Dovizia (Fabbri), Arneaux (Lai), Bombolina (Columbu), Vitzichesu (Giannetti), Bim bum bam (Mula)

Settima corsa (ore 18)

Bella chi su sole (A.Sanna), Acqua Rossa (Columbu), Diosu de Campeda (Betti), Benito baio (Cersosimo), Tornada (Puligheddu), Trikke (Chiavassa)