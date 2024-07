Monteroni, lavori allo stadio. Berni: "Sport, una priorità"

Sono iniziati in questi giorni importanti lavori agli impianti di calcio Lido Gagliardi di Monteroni d’Arbia. Grazie a un contributo ministeriale di circa 620mila euro e con la compartecipazione di risorse comunali sarà infatti possibile procedere alla realizzazione delle opere di efficientemente energetico e riqualificazione degli spogliatoi, con la realizzazione del cappotto termico, dell’impiantistica e l’installazione dell’impianto solare termico e fotovoltaico, effettuare i lavori di messa a norma ed efficientamento energetico dell’impianto di illuminazione dei campi da calcio e realizzare l’impianto di irrigazione del campo principale.

"La manutenzione e l’ammodernamento degli impianti è sempre stata una priorità per il nostro comune – afferma il sindaco Gabriele Berni –, lo sport è un elemento centrale nella cultura della comunità, significa per i ragazzi valori e socialità". "Grazie a questo intervento sarà possibile utilizzare un impianto del tutto rinnovato. Gli impianti sportivi negli ultimi anni non erano stati destinatari di nessun intervento e pertanto queste opere si rendevano ancora più necessarie, anche perché negli ultimi anni l’attività sportiva è molto cresciuta ed è tornata agli standard conosciuti dalla tradizione del nostro territorio grazie alla rinata Asd Monteroni".