Monteroni, la corsa elettorale. I candidati di due liste al consiglio La campagna elettorale a Monteroni d’Arbia vede le candidature ufficiali per due liste: 'Monteroni per il futuro' con Gabriele Berni e 'Monteroni aperta' con Mauro Galeazzi. Entrambe promettono cambiamento e nuove prospettive per il futuro del comune.