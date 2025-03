Monteroni d’Arbia, Galeazzi lascia il consiglio comunale

A quasi un anno di distanza dalle amministrative e dalla sua elezione in consiglio comunale, Mauro Galeazzi, candidato sindaco della lista civica Monteroni Aperta, annuncia le sue dimissioni. "Mi dispiace profondamente compiere questa scelta, ma problemi di salute mi vedono costretto, mio malgrado, a lasciare l’impegno amministrativo e il conseguente incarico di capogruppo della lista civica Monteroni Aperta – afferma Galeazzi –. In questi mesi il gruppo consiliare guidato dal sottoscritto ha dato corso agli impegni assunti con la comunità monteronese, come la battaglia a favore dell’ammodernamento della Cassia, per contrastare l’antenna 5G di Ville di Corsano, contro l’assenza di una visione urbanistica e territoriale, solo per fare alcuni esempi e condotto una forma di opposizione costruttiva che ha guardato a i reali interessi dei monteronesi".

E ancora: "Il mio impegno, tuttavia, proseguirà nell’àmbito della lista e non mancherò di contribuire alla soluzione delle molteplici e irrisolte criticità che il nostro territorio sta conoscendo da tempo – conclude Galeazzi –. Ringrazio il comitato elettorale composto da oltre cento monteronesi, i candidati consiglieri e i consiglieri eletti e tutti gli elettori monteronesi che hanno consentito a Monteroni Aperta di rappresentare la maggiore forza di opposizione nel consesso comunale".