Monteriggioni, Senesi ci riprova. Correrà per la poltrona di sindaco

Raffaella Senesi candidata a sindaco di Monteriggioni alle amministrative 2024 per la lista civica di cui è consigliere. Ad annunciare la notizia della sua corsa a primo cittadino (incarico che ha già ricoperto dal 2014 al 2019) è la lista ‘Per Monteriggioni’ con un emblematico "Ripartiamo con Raffaella Senesi" e un duro attacco all’attuale governo di centrosinistra. "Quello che è successo a Monteriggioni in questi anni è sotto gli occhi di tutti – spiega il gruppo che sostiene Senesi –. Una comunità amministrata male dal sindaco Frosini e dal suo ‘Cerchio Magico a stampo PD’ e gestita con poco senso del servizio ai cittadini, a cominciare dallo scandaloso aumento delle tasse comunali ai redditi più bassi. In questi cinque anni di amministrazione Frosini-Buti il degrado nelle frazioni è aumentato, le manutenzioni sono scarse e il decoro è diventato un lontano ricordo. Questa amministrazione non è stata capace di esprimere neppure nessuna nuova progettualità, ha soltanto portato a compimento, spacciandoli per propri, progetti già avviati o impostati e soprattutto finanziati da chi l’ha preceduta, o, peggio, è tornata indietro sui risultati raggiunti da altri, vedi i pessimi risultati sulla raccolta dei rifiuti".

E ancora: "Dobbiamo rilanciare subito Monteriggioni liberandola dall’inadeguatezza e dal dilettantismo di una giunta che nulla ha a che vedere con la politica- dichiara la lista civica-. Ridare forza a Monteriggioni non solo è possibile ma è necessario per costruire un presente e un futuro migliore per chi lo vive. Per rilanciare Monteriggioni abbiamo bisogno della competenza e della concretezza di chi già conosce il territorio e sa cosa debba essere fatto. Tuttavia, non basta soltanto conoscere bene il proprio territorio. Serve soprattutto una persona che abbia già dimostrato di saper governare e che, dopo una pandemia e una crisi economica che hanno messo a dura prova famiglie e imprenditori, indirizzi le risorse del Comune nell’aiuto e nel sostegno, impegnandole in opere veramente necessarie. I soldi pubblici sono pochi e non vanno sperperati". Infine, un’ultima stilettata della lista civica all’attuale amministrazione e l’endorsement nei confronti di Senesi. "Siamo preoccupati perché Monteriggioni ha preso una brutta piega e abbiamo deciso di fare un atto di responsabilità candidando a sindaco Raffaella Senesi, convinti di fare un buon servizio alla nostra comunità, perché ha già amministrato bene Monteriggioni".

Marco Brogi