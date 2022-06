Monteriggioni: sabato sarà una giornata ricca di appuntamenti

Giornata di grande spessore al Castello di Monteriggioni quella di sabato con un programma molto attrattivo Frutto della programmazione concertata dall’amministrazione comunale con la Monteriggioni AD 1213 e Gli Amici del Castello di Monteriggioni, si terrà il sesto appuntamento di questo genere. Il pubblico potrà poi restare poiché sarà messo in grado di conoscere la Luna osservandola da vicino. L’Osteria Letteraria, in Piazza Dante Alighieri, presso ‘Il Tagliere Medievale’ inizierà alle 18,30, vedrà protagonista Simone Rossi e il suo ‘Il cervello elettrico. Le sfide della neuromodulazione’, pubblicato da Raffaello Cortina, in dialogo con Pietro Grossi e Alessandro Giannotta. Dalle 21,30 tra Piazza Dante Alighieri e il terrazzino del camminamento nord delle mura, lo staff dell’Osservatorio Astronomico dell’Università di Siena capitanato da Alessandro Marchini parlerà e mostrerà attraverso l’osservazione diretta la Luna. La prenotazione è obbligatoria: 0577304834, oppure info@monteriggioniturismo.it.