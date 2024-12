Monteriggioni: nuova illuminazione a LED per valorizzare il castello medievale

Un nuovo mantello di luce avvolge le mura di Monteriggioni, uno dei simboli del Made in Tuscany e del medioevo italiano. Dopo le luci della ribalta nei giorni del G7, sulla corona di torri cantata da Dante nella Commedia e che ha fatto breccia anche nella presidente della Commissione Ursula von der Leyen nella Fornlain si accendono altre luci: quelle a LED della nuova illuminazione.

Un investimento, da parte del Comune, di 70 mila euro, ultimo anello di una catena di interventi per dare visibilità alle trecentesche mura del castello anche di notte. "Abbiamo deciso di investire in questo settore già nel precedente mandato e continuiamo a farlo anche in quello attuale- spiega il sindaco di Monteriggioni- Andrea Frosini- L’obiettivo è la promozione del territorio attraverso l’immagine del nostro Castello illuminato. È stato un intervento mirato alla valorizzazione del sito, ma al contempo ci siamo impegnati anche in un’ottica di efficientamento energetico dell’impianto di illuminazione, affinché i consumi siano contenuti".

Come dire, insomma, che si è puntato a una illuminazione di qualità, non aggressiva, rispettosa del fascino del buio, senza tuttavia perdere di vista un aspetto molto importante anche per i Comuni: il risparmio. Scendendo nei particolari, è stato fatto ricorso a recenti tecniche con sorgenti luminose a LED che ormai garantiscono risultati nettamente superiori a qualsiasi altra tecnologia in termini di durabilità, efficienza energetica e possibilità di gestione e controllo della luce.

"Grazie a questo intervento la luce viene percepita in modo non invasivo, catturando il visitatore e contribuendo a sottolineare l’architettura, percependo la luce come qualcosa di connaturato allo spazio che illumina – afferma la vicesindaca con delega alle Opere Pubbliche, Paola Buti –. È stata inoltre installata una centralina che permette di avere il completo controllo nella gestione degli apparecchi d’illuminazione a distanza. Comprese le varie colorazioni dell’illuminazione".

Non è un caso che proprio sul nostro territorio, ad Abbadia Isola, si svolga ogni anno il Going Dark, un evento internazionale che vede numerosi professionisti da tutto il mondo confrontarsi sull’utilizzo responsabile dell’illuminazione esterna con particolare attenzione a quella dei siti storici.