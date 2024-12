Monteriggioni, l’ora di investire. Variazione di bilancio da un milione per le strade e gli edifici scolastici

Quasi un milione in più di investimenti già nel 2024 per la manutenzione delle strade e degli edifici scolastici. Il consiglio comunale di Monteriggioni ha approvato una variazione di bilancio al piano triennale 2024-2026 delle opere pubbliche, che prevede uno stanziamento di oltre 900 mila euro per interventi sulla scuola materna Rodari (300mila euro) e su altri edifici scolastici (100mila euro), il rifacimento del muro di via Quattro Novembre (200mila euro), la sistemazione della della ‘Strada della Miniera’ (100mila euro).

"Si tratta di un’operazione che ci permette di programmare nella maniera più proficua i prossimi tre anni – afferma la vicesindaca con delega alle Opere Pubbliche, Paola Buti –. È anche questa la logica con la quale abbiamo pensato a questa modifica, avere una visione lungimirante per intervenire in settori strategici per il nostro territorio. Dalla sicurezza, per passare al patrimonio comunale, ma anche manutenzioni straordinarie e nuove opere".

E ancora: "La nostra filosofia- aggiunge Buti- è amministrare con l’attenzione rivolta ai problemi contingenti, ma progettando per risolvere i problemi che potrebbero presentarsi domani e migliorando i servizi e le infrastrutture del territorio. Non è un caso che nel corso del consiglio comunale sia stato approvato un altro importante atto: un provvedimento per l’uso pubblico delle aree utilizzate a sedi stradali. Si tratta di una ricognizione catastale, che ci consente di snellire e sburocratizzare il lavoro del Comune e dei privati".

Sulla stessa lunghezza d’onda le parole dell’assessore al Bilancio Luca Rusci. Questa operazione di fatto getta le basi per i progetti che verranno concretizzati nei prossimi anni- afferma-. Attraverso questa modifica, corrisposta anche ad una variazione di bilancio, vogliamo mettere dei primi tasselli anche per quello che sarà il bilancio previsionale. Una modifica che darà comunque modo di lavorare con obiettivi strategici. La parte più corposa- conclude l’assessore al Bilancio- riguarda le opere pubbliche, ma anche sotto il profilo dei servizi c’è una tendenza a migliorarli e svilupparli sempre seguendo le esigenze e necessità dei cittadini".