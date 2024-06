Monteriggioni, il bis di Frosini. Guarguaglini rivince a Radicondoli

Vengono riconfermati i sindaci sia di Monteriggioni che di Radicondoli, rispettivamente Andrea Frosini e Francesco Guarguaglini. A Monteriggioni con 3.206 voti e il 64.89% viene rinnovata la fiducia al centrosinistra. A seguire con 1209 (24.47%) Raffaella Senesi (sostenuita da FdI e Forza Italia) e ultimo Moreno Giardini (Lega) con 526 voti (10.65%). "Il primo dato – afferma Frosini – è che siamo l’unica lista che ha aumentato i voti. Un risultato significativo che dimostra e conferma il buon lavoro svolto in questi cinque anni di amministrazione. Monteriggioni prosegue sulla buona strada". E ancora: " Il voto è chiaro e i cittadini hanno deciso con fermezza di continuare con una visione di Monteriggioni inclusiva, solidale, attenta all’ambiente, allo sviluppo sostenibile e con un turismo e una cultura di qualità".

Vince invece a Radicondoli Francesco Guarguaglini con il 53,17% dei voti e il sostegno di ’Energie per Radicondoli’. Lo segue l’ex vicesindaco Luca Fabio Massimo Moda che ha ottenuto il 37,68% dei voti con ’Radicondoli Futura’. Terzo Marco Giordano con il 8,8% e l’appoggio di ’Radicondoli E’ Tua’. Ultimo arriva Alessandro Dolci, Fiamma Tricolore, con il 0,35%.

"Il risultato elettorale – afferma Guarguaglini – a seguito di una campagna elettorale complessa e delicata parla chiaro. Radicondoli ha confermato la fiducia e il mandato, in una situazione molto particolare. Sono felice e guardo al futuro con grande entusiasmo – è la conclusione –. Radicondoli ha tutti i numeri per giocarsi la partita con comuni più grandi. Lavorerò per la proroga delle concessioni di Enel Green Power e per ricucire lo strappo che si è creato".