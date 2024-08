Costringere l'ex datore di lavoro a fornirgli gratis energia elettrica per l’appartamento che ha occupato. Arrestato

Monteriggioni, 2 agosto 2024 – I carabinieri della stazione di Monteriggioni hanno eseguito un provvedimento di custodia cautelare in carcere emesso dal giudice per le indagini preliminari del tribunale di Siena, su richiesta della locale procura della Repubblica. Il provvedimento è a carico di un cittadino di 30 anni, residente a Monteriggioni.

Secondo l'accusa, l'indagato è sospettato di tentata estorsione aggravata e danneggiamento. I reati sarebbero stati commessi nel mese di luglio 2024 ai danni dell'ex datore di lavoro e dei mezzi della società per cui aveva lavorato. L'uomo avrebbe cercato di costringere l'ex datore di lavoro, attraverso minacce e atti vandalici, a fornirgli l'energia elettrica per un appartamento occupato illegalmente, che gli era stato assegnato come dipendente e non restituito dopo la fine del rapporto di lavoro.

Il giudice per le indagini preliminari, concordando con il pubblico ministero sul rischio concreto di reiterazione del reato, ha disposto la custodia cautelare in carcere per il trentenne, data la gravità del delitto di estorsione aggravata. L'arrestato è stato trasferito alla casa circondariale di Siena, a disposizione dell'autorità giudiziaria.

Il procedimento è attualmente nella fase delle indagini preliminari e l'indagato, la cui posizione è al vaglio dell'autorità giudiziaria, è da considerarsi innocente fino a eventuale condanna definitiva.