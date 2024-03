Monteriggioni, Frosini vuole il bis: "Avanti ancora sulla buona strada"

Andrea Frosini prova a succedere a se stesso. Sarà ancora l’attuale primo cittadino il candidato sindaco di Monteriggioni per il centrosinistra alle amministrative dell’8 e 9 giugno. Davanti a una platea numerosa ieri Frosini ha ufficializzato la ricandidatura presso la sede del suo comitato elettorale, in via Berrettini, a Castellina Scalo.

"Ho deciso di accettare la richiesta di ricandidatura per continuare a camminare insieme sulla buona strada intrapresa durante questa legislatura, per il bene di Monteriggioni – ha detto –. Sono felice e onorato di questa richiesta. Per me questi cinque anni sono stati un’esperienza magnifica, amministrare questo territorio è un onore, ma anche una grande responsabilità e ho dato tutto me stesso, mettendo sempre al primo posto il bene di Monteriggioni e dei suoi cittadini. Questo, però, non è stato un cammino individuale – ha aggiunto – ma di tutta una comunità che insieme ha percorso una strada per migliorare e sviluppare il nostro territorio. Questo cammino non deve fermarsi. La mia è una scelta condivisa e un percorso da fare insieme. Quindi, avanti ancora sulla buona strada".

A sostenere Frosini una coalizione con Pd, da cui è partita la proposta di candidatura, Azione, Italia Viva e Più Europa. Non solo partiti politici, tuttavia. Frosini sarà infatti appoggiato anche da vari gruppi civici nati nelle principali frazioni del territorio di Monteriggioni, come era già avvenuto del resto nella campagna elettorale del 2019. Con Frosini anche 200 cittadini, nessuno dei quali iscritti a partiti o associazioni politiche, che hanno firmato un appello con l’invito all’attuale sindaco a proseguire il percorso iniziato cinque anni fa. "Andrea Frosini in questi cinque anni è stata una guida sicura per il nostro territorio, la richiesta di ricandidatura è scaturita all’unanimità in tutti i circoli del territorio", l’endorsement di Paola Buti, segretaria del Partito Democratico di Monteriggioni e assessore, per l’attuale sindaco, che sabato alle 18 sarà al circolo Arci di Castellina per la presentazione della coalizione. A contendergli la poltrona di primo cittadino anche stavolta sarà Raffaella Senesi, sostenuta dalla lista ’Per Monteriggioni’ e già sindaco di Monteriggioni dal 2014 al 2019. Alle ultime amministrative fu battuta proprio dallo stesso Frosini, che era stato vicesindaco della sua Giunta. Non è da escludere la discesa in campo a breve di un nome del centrodestra, che potrebbe essere Moreno Giardini. La griglia dei candidati, insomma, potrebbe allargarsi.