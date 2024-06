‘Monteriggioni d’Estate’. Presentato il cartellone con circa trenta eventi

Quando si dice lavoro di squadra. Ed ecco il nuovo cartellone ‘Monteriggioni d’Estate’ 2024. Circa trenta eventi spalmati in due mesi, dall’11 luglio a fine agosto, tra musica, teatro, proposte per famiglie, incontri e sorprese. Una piccola anteprima ieri con "Solstizio d’Estate". Mentre oggi, dalle 10,30, il lancio del nuovo gioco legato alla saga Assassin’s Creed. Una rassegna coordinata e organizzata dall’amministrazione comunale e società Monteriggioni AD 1213, insieme a Fondazione Toscana Spettacolo, in collaborazione con l’associazione Gli Amici del Castello, tenendo conto del territorio, residenti e turisti. Palcoscenici: il Castello a cui si aggiunge il complesso di Abbadia Isola che ospita il frequentato MaM – Museo Archeologico di Monteriggioni. Qui, ogni giovedì, ci saranno i concerti di "Ritratti in jazz" a cura di Stefano Cocco Cantini e Ares Tavolazzi con Stanzone delle Apparizioni. Gli appuntamenti del venerdì e sabato saranno al Castello mentre gli spettacoli per grandi e piccini troveranno posto per sei mercoledì nelle frazioni di Uopini, Tognazza, Castellina Scalo, Quercegrossa, Strove e Belverde. A presentare al MaM il calendario, il sindaco Andrea Frosini e l’assessore alla cultura Marco Valenti, in tandem con Andrea Ferrini, amministratore unico della Monteriggioni AD 1213 e Giulio Ghellini, presidente Amici del Castello. Tutti d’accordo che si tratta di una proposta culturale frutto della politica del fare. Una programmazione per tutti i gusti in cui non mancherà la 31° edizione della Festa Medievale ‘Monteriggioni di torri si corona’, dal 5 al 7 luglio. "Sono orgoglioso di presentare il cartellone in questa cornice – afferma il Sindaco – il primo museo del territorio rappresenta, infatti, l’attuazione della nostra ‘rivoluzione culturale’, quella portata avanti nei precedenti cinque anni di Amministrazione e che continueremo a proporre e attuare anche in futuro". "La direzione e la filosofia della stagione estiva sono ormai consolidate – afferma Marco Valenti – a dirci che questa è la strada giusta sono i numeri delle presenze agli eventi culturali". Parole di soddisfazione per la bontà del cartellone anche da parte di Andrea Ferrini e Giulio Ghellini. Tutti i dettagli su monteriggionimedievale.com.

Fabrizio Calabrese