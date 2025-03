Monteriggioni: avanti con il green. Ingresso nella Comunità energetica

Avanti tutta con green e sviluppo sostenibile. Quello di Monteriggioni è il primo Comune della nostra provincia entrato a far parte della Comunità energetica Sienaenergie. Si aggiunge ad altre importante istituzioni come l’ Università e l’Arcidiocesi di Siena, Colle di Val d’Elsa e Montalcino. "La scelta fatta, sostanzialmente, racchiude tre principi, tutti volti a ottenere dei benefici per la nostra comunità e per il nostro territorio – spiega il sindaco di Monteriggioni, Andrea Frosini –. In primis possiamo parlare di benefici economici dati dal fatto che l’autoproduzione e l’autoconsumo di energia consentono una riduzione dei costi e l’accesso a varie forme di incentivazione. Altrettanto rilevanti sono i benefici ambientali derivanti dalla riduzione delle emissioni di CO2. Il terzo principio riguarda una sfera di carattere sociale, consentendo di attuare prassi di coesione sociale. L’adesione vuole quindi offrire, a tutta la popolazione, un facile accesso alle risorse green". Il Comune di Monteriggioni ha aperto una strada, e a seguirlo saranno anche altre amministrazioni locali, attratte dai vantaggi delle Cer: taglio delle bollette elettriche e dunque un bel po’ di soldi risparmiati, riduzione dell’impatto ambientale, consumo sostenibile. "Il Comune di Monteriggioni e` il primo degli enti locali che conclude l’iter di adesione alla Cer, dopo aver svolto una procedura "trasparente ed impeccabile"–afferma il presidente di Sienaenergie Alessandro Vigni- Altri Comuni stanno seguendo il medesimo percorso ed a breve ipotizziamo che si possano aggiungere a quello di Monteriggioni. Dopo questo primo passaggio si aprirà una fase operativa che potrà portare, attraverso opportuni patti di collaborazione, alla ricognizione delle superfici destinabili alla installazione di impianti fotovoltaici a servizio degli immobili di proprietà comunale, ed alla successiva progettazione". E ancora: "Sfruttando i vari provvedimenti legislativi e gli accordi intercorsi con vari soggetti protagonisti del sistema finanziario locale- conclude Vigni- sarà possibile reperire le risorse occorrenti per dare attuazione, sia da parte dei soggetti pubblici che di quelli privati, ad un processo di sviluppo delle energie rinnovabili, facendo crescere in tutta la provincia il ruolo attivo nella lotta alla produzione di CO2 ed ai cambiamenti climatici".