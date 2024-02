Monteriggioni attrae sempre più imprese

Monteriggioni terra di bellezza, ma non solo, perché si conferma anche come un territorio d’impresa. Come una costellazione, infatti, a circondare il Castello sono una serie di imprese e aziende delle più fiorenti e floride della provincia di Siena.

A confermarlo è anche l’inserto di alcuni giorni fa su Qn ’Top Aziende’. Si tratta di una pubblicazione che offre le sintesi di bilancio delle principali realtà imprenditoriali, suddivise per area geografica di riferimento.

"Nella classifica relativa alla provincia di Siena, Monteriggioni si trova tra i primi posti in classifica e viene, inoltre, nominata più volte – si afferma in una nota del Comune –. Un’ulteriore riprova e dimostrazione della grande capacità attrattiva del territorio, ma anche del forte motore imprenditoriale già presente, che ha la forza di svilupparsi ancora di più".

In questa ‘verifica’ dell’andamento economico–finanziario delle aziende operanti nei vari territori a spiccare è proprio Monteriggioni. Nell’elenco delle imprese, infatti, viene citata più volte. Monteriggioni, quindi, ‘si corona’ anche di aziende di spessore. "Il territorio ancora una volta viene annoverato come sede di eccellenze imprenditoriali – sottolinea il sindaco di Monteriggioni Andrea Frosini –. Un orgoglio per me, per l’amministrazione comunale e per tutta Monteriggioni. Il nostro compito è quello di proseguire nella sua valorizzazione e mantenere dei servizi di qualità che continuino a renderlo attrattivo e terra di opportunità".

Offrendo così una ricchezza aggiuntiva importante oltre a quella del territorio e della straordinaria forza culturale conosciuta in tutto il mondo.