Monteriggioni, attenzione ai furti. Si sono verificati brutti episodi. I carabinieri danno utili consigli

L’estate è finita, le giornate si accorciano, quindi, l’oscurità arriva in anticipo rispetto ai passati mesi e, purtroppo, sembra riaffacciarsi all’orizzonte il brutto fenomeno dei furti in appartamento. Ad oggi non si può assolutamente parlare di un problema mastodontico o di una massima allerta – come è, invece, accaduto nello scorso inverno sul versante di Colle – si sono, comunque, verificati alcuni episodi. I Carabinieri del Comando di Monteriggioni, infatti, raccomandano massima attenzione al fenomeno dei furti negli appartamenti e nelle abitazioni in genere. Sul territorio di Monteriggioni si sono già verificati, come assodato e comunicato, alcuni casi. I carabinieri, quindi, tornano a dare consigli per prevenire l’odioso fenomeno. "Si raccomanda allerta – si afferma in una nota – e si trasmettono alcuni consigli utili che possono riguardare la collaborazione tra i vicini, nel momento in cui verificano che nel quartiere o nella via si presentano vetture eo persone solitamente non presenti, ma anche l’installazione dei dispositivi antifurto, collegati possibilmente con i numeri di emergenza e di impianti di videosorveglianza. Si consiglia, inoltre, l’installazione di illuminazione con accensione al passaggio. Si dovrebbe illuminare con particolare attenzione l’ingresso e le zone buie, si consiglia impianto con crepuscolare". Un ruolo fondamentale assume dunque la cooperazione tra i vicini in modo che vi sia sempre qualcuno in grado di tener d’occhio le abitazioni, ma anche l’adeguamento di alcuni sistemi di sicurezza nei domicili. "Ogni volta che si esce di casa, è importante attivare l’allarme ed i sistemi di sicurezza, senza mai lasciare aperte le finestre e le porte – continuano i consigli – Soprattutto la notte, con le abitazioni a più livelli, si consiglia di chiudere bene le finestre eo porte finestre del piano terra. In caso di smarrimento delle chiavi di casa si consiglia subito il cambio della serratura con nuove chiavi e nel caso in cui la serratura sia stata manomessa o che la porta sia socchiusa, non entrare in casa e chiamare immediatamente il 112". Queste le avvertenze per combattere un fenomeno che si sta riaffacciando sul territorio. Oggi rispetto a ieri, però, c’è una maggiore consapevolezza ed anche un aumento dei sistemi di sicurezza nelle case. In molti ormai sono stanchi di coloro che violano l’intimo rifugio privato.