Monteriggioni al top. Il Museo fa diecimila

Il Museo Archeologico di Monteriggioni, inaugurato il 22 luglio del 2023, ha raggiunto con l’inizio del nuovo anno un traguardo molto significativo: sono stati superati i 10.000 ingressi in 165 giorni di apertura. Il Sindaco Andrea Frosini, entusiasta del risultato, ricorda che l’operazione è solo agli inizi: "Il MaM coinvolge l’intero complesso monumentale basandosi sull’incrocio informativo tra "esterno-interno". È un’operazione in divenire, destinata a essere arricchita nel tempo - due nuove vetrine e ulteriori pannellature sono attese a breve - prevedendo continue azioni educative ed eventi. È poi già pronto per essere il perno di una stagione di ricerche archeologiche sistematiche sul territorio circostante; abbiamo infatti già firmato un accordo quadro, per un progetto quinquennale di indagini, con la Soprintendenza". "Speravamo – afferma l’assessore alla cultura ed al turismo Marco Valenti – in un successo di pubblico, poiché coscienti di avere lavorato molto seriamente su Abbadia Isola e sull’allestimento espositivo-narrativo; ma raggiungere queste cifre in breve tempo non ce lo aspettavamo. Cosa dire, se non che è molto elettrizzante e appagante. Ora ci aspetta la programmazione per il 2024, peraltro già avviata, avvalendosi dell’apporto del direttore scientifico del Museo – Giacomo Baldini – in servizio dal 1 gennaio". "I musei – afferma Baldini – sono fatti per le persone, affinché si emozionino e scelgano di passare una parte del loro tempo in queste strutture. La chiave vincente di imprese come il MaM è proprio di avere concepito la struttura alla stregua di un’arena in cui la socializzazione e la cultura come strumento di crescita sono al primo posto".