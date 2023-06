Montepulciano, spot Maserati Riprese anche a San Biagio C’è la firma del regista Ozpetek

C’è la mano del famoso regista Ferzan Ozpetek nelle riprese girate a Montepulciano dedicate alla Maserati. Una vettura gioiello, di colore giallo, che nella giornata di martedì non è passata inosservata, nonostante la chiusura delle strade per consentire le riprese.

Ma i "curiosi" non sono mancati visto che sono state coinvolte zone come viale delle Rimembranze, via di San Biagio e via dei Canneti da sempre molto frequentate, specialmente nella stagione primaverile ed estiva, da turisti e da comitive che sono già presenti, in modo numeroso, a Montepulciano. Sul posto anche la polizia municipale per regolare il traffico. Nonostante il tempo instabile, ormai ci stiamo facendo l’abitudine, che ha colpito anche Montepulciano, secondo quanto abbiamo raccolto i lavori non si sono fermati. E così per la "perla del ‘500" arriva un’altro "ciak" prestigioso, dopo tanti film di successo internazionale. Leggendo alcune notizie pubblicate sul web, le riprese per la Maserati avrebbero inoltre interessato anche altre città in Italia, come ad esempio Genova e Lecce, e per Montepulciano è sicuramente una bella soddisfazione. Ozpetek, regista di tanti film importanti e vincitore anche del David di Donatello, era stato visto a Montepulciano a fine maggio per un sopralluogo. Il gruppo di lavoro era formato da molte persone ed a pranzo, in base alle notizie che ci sono arrivate, Ozpetek e la troupe hanno scelto il ristorante della Fattoria Il Pulcino, molto noto a Montepulciano. Il menù? Classico, con pici al ragu, salumi e vino rosso Igt.

Luca Stefanucci