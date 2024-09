Montepulciano ritrova la piscina. A giorni l’apertura dell’impianto

MONTEPULCIANO

Non c’è ancora una data ufficiale di riapertura ma, a chi chiede lumi al telefono, viene risposto che non si dovrebbe andare oltre i primi giorni di ottobre, e, forse, anche prima. Quindi mancherebbe veramente poco per poter tornare finalmente a nuotare nella piscina di Montepulciano Stazione, tanto con le lezioni di gruppo che per il nuoto libero, nell’impianto storico e da sempre molto frequentato, non solo dalle persone della Valdichiana ma anche provenienti da fuori zona.

Una notizia molta attesa da tanti cittadini, quella della riapertura delle piscine, dopo un’estate che ha visto le vasche scoperte rimanere chiuse e inaccessibili. Un’assenza che si è fatta sentire, in un comune come quello di Montepulciano, il più popolato della Valdichiana e appunto polo di riferimento per un ampio territorio, ma presto si potrà finalmente aprire un nuovo capitolo. Da considerare, comunque, la procedura di affidamento dell’impianto natatorio, con l’aggiudicazione definitiva avvenuta lo scorso 26 giugno, come spiegato in un post dal Comune.

Sarà la Ssd Officina del Nuoto di Roma a gestire l’impianto per i prossimi sei anni. La stessa amministrazione comunale di Montepulciano ha informato, pochi giorni fa, attraverso un post sui canali social che "in queste settimane sono stati pianificati e sono in corso alcuni interventi di miglioramento dell’impianto, concordati tra l’amministrazione comunale e la Ssd Officina del Nuoto, al fine di offrire un ambiente sempre più confortevole ed efficiente agli utenti. Lo scorso sabato, l’assessore allo sport Alberto Millacci ha effettuato un sopralluogo alla piscina comunale, accompagnato da Aldo Giolitti, della Ssd Officina del Nuoto per fare il punto sulla situazione".

E quindi che "la data precisa dell’apertura sarà comunicata quanto prima, non appena completati gli ultimi interventi in corso". La segreteria della piscina, dove si può richiedere informazioni su corsi e attività, è aperta dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 12 e dalle 16 alle 19.

Presto, come annunciato dall’amministrazione comunale, finalmente la comunità poliziana e di tutta la Valdichiana potrà ritrovare un punto di riferimento importante con la riapertura dell’impianto, dopo le limitazioni del periodo estivo.