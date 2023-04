Montepulciano, mistero in un palazzo: ritrovata una mitraglietta austriaca

Montepulciano (Siena), 5 aprile 2023 – Mistero a Montepulciano: dentro una cassapanca di un vecchio palazzo è stata ritrovata una mitraglietta austriaca. Dopo il misterioso ritrovamento ci sono stati altri accertamenti da parte dei carabinieri, anche con l'ausilio del Ris. Il ritrovamento è avvenuto in un vecchio magazzino di un palazzo del centro storico, dentro una cassapanca. Qui c’era una borsa e al suo interno è stata trovata casualmente qualcosa che proprio non ci si aspettava di rinvenire: un'arma da guerra che a tutti gli effetti è risultata perfettamente funzionante e senza stato di invecchiamento tipico delle armi mal conservate. Il ritrovamento, che è stato del tutto casuale, è avvenuto in un palazzo del centro storico di Montepulciano, in provincia di Siena: la mitraglietta austriaca, arma da guerra che è sembrata subito funzionante e priva dello stato di invecchiamento dovuto ad una cattiva conservazione, non aveva munizioni. Adesso i militari stanno indagando sulla scoperta misteriosa. Ad avvisarli, ieri sera, è stato un cittadino che aveva ritrovato l’oggetto che risultava “anche agli occhi dei meno esperti, palesemente efficiente e ad alto potenziale di fuoco permettendo infatti, come unica modalità di impiego, quella a ripetizione, anche se non venivano rinvenute le munizioni necessarie per il suo potenziale uso”, spiega una nota. La mitraglietta ,sequestrata su disposizione della procura della Repubblica del Tribunale di Siena, verrà inviata al Ris dei carabinieri “per comprendere se è stata mai usata o comunque ottenere delle informazioni utili alle investigazioni”, viene spiegato ancora. “Come è finita in quello scantinato un’arma simile? Chi può aver custodito una mitraglietta funzionante con quella capacità di fuoco? Questi ed altri sono i quesiti a cui i militari della compagnia carabinieri di Montepulciano stanno cercando di dare risposte dando dunque inizio ad una attività investigativa particolarmente delicata e minuziosa. Il ritrovamento di una mitraglietta, funzionante, con alta capacità di fuoco e soprattutto in ottimo stato di conservazione non può che richiedere una particolare attenzione agli investigatori impegnati in una ricostruzione dei fatti estremamente necessaria per capire la provenienza dell’arma”, si legge ancora. La mitraglietta è stata sequestrata su disposizione della procura di Siena e verrà inviata al Ris per comprendere se è stata mai usata.