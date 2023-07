’Montepulciano Centro’ Treno e bus con un click per raggiungere la città

Un biglietto unico, linee bus dedicate per un servizio che non sarà solo estivo. Nasce la stazione ’Montepulciano Centro’, non un luogo fisico ma ben presente al momento della prenotazione di un biglietto e che permetterà di raggiungere la ’perla del Cinquecento’ attraverso un servizio integrato treno+bus. Un servizio già attivo, ad esempio, a Cortona, che è stato presentato ieri al Comune di Montepulciano.

Sui vari sistemi di vendita è già possibile (partendo dalla data 1° agosto) acquistare i biglietti con la nuova destinazione ’Montepulciano Centro’ e, in un’unica soluzione, avere il ticket del treno e dell’autobus per raggiungere Montepulciano o per partire dalla città del Poliziano. Come spiega una nota, si tratta di una novità nell’ambito della programmazione del trasporto regionale toscano, resa possibile grazie alla sinergia fra Trenitalia e Autolinee Toscane, con il supporto del Comune di Montepulciano e della Regione Toscana, ente programmatore e finanziatore dei servizi.

Un ruolo centrale lo avranno le fermate di Montepulciano Stazione (in particolare per i collegamenti con Siena) e soprattutto di Chiusi-Chianciano Terme: in queste stazioni i viaggiatori scenderanno e aspetteranno il bus per Montepulciano oppure prenderanno il treno dopo il viaggio in bus dalla città medievale. Un ’assist’ importante per il turismo ed è quindi un peccato la mancata conferma dei Frecciarossa a Chiusi, stazione dal grande valore per il territorio. Le nuove coincidenze dei bus servivano visto che Montepulciano, come ha sottolineato il sindaco Angiolini, accoglie "migliaia di visitatori da tutto il mondo: oltre 126 mila arrivi nel 2022, per 320mila presenze complessive, con dati costantemente in crescita nei primi mesi 2023". Oltre 50 le soluzioni treno+bus da e verso ’Montepulciano Centro’, comprendendo sia quelle che utilizzano la fermata di Montepulciano Stazione che quelle che sostano a Chiusi-Chianciano Terme. Sono 6 le linee extraurbane disponibili per i collegamenti. L’assessore regionale Stefano Baccelli ha parlato di "un servizio pensato per favorire l’intermodalità, che è il futuro del servizio".

Maria Giaconia, direttore Business Regionale e Sviluppo dell’Intermodalità di Trenitalia, ha detto che "questo tipo di biglietto integrato si sposa con gli obiettivi di intermodalità e di sostenibilità ambientale, due delle sfide più grandi che stiamo portando avanti a livello aziendale. Inoltre, vogliamo valorizzare anche il grande patrimonio diffuso del nostro Paese in termini di paesaggio, storia e cultura, come è il caso di Montepulciano, e non solo i grandi centri cittadini". Un’idea che dunque guarda alla sostenibilità. Così Tommaso Rosa, responsabile Marketing e Brand Autolinee Toscane: "Siamo convinti che più mobilità pubblica offriamo, più riduciamo l’impatto sull’ambiente".

Luca Stefanucci