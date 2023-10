Montepulciano, attesa per la piscina. Slittano i tempi per l’affidamento ma l’obiettivo è sempre ottobre

Slitta l’apertura della piscina di Montepulciano Stazione. L’obiettivo dell’amministrazione comunale è quello di riaprire l’impianto sempre a ottobre. Da un recente aggiornamento che abbiamo avuto, il lavoro degli uffici per l’affidamento diretto è in corso. Della riapertura della piscina, e delle novità per l’impianto natatorio, si era parlato nel consiglio comunale del 13 settembre. L’amministrazione comunale aveva poi fatto sapere di aver "dato mandato agli uffici per un affidamento diretto, consentito dalla normativa, con l’obiettivo di garantire l’apertura dell’impianto sportivo natatorio già dal primo ottobre e fino al 31 maggio 2024, così da assicurare il prosieguo delle attività per la stagione natatoria invernale 20232024".

La notizia aveva riacceso l’entusiasmo dei tanti sportivi che utilizzano la piscina, da sempre un riferimento per la Valdichiana Senese e non solo. Una struttura importante per Montepulciano Stazione con le attività commerciali che di riflesso beneficiano del flusso di sportivi in arrivo. Appassionati di nuoto, agonisti ma anche persone che trovano nella piscina un toccasana per la propria salute e il benessere personale, che non vedono l’ora di tornare in acqua dopo lo stop dello scorso inverno (in estate c’è stata la ripresa delle attività nelle vasche all’aperto).

Ma nel frattempo non ci sono stati più aggiornamenti. E a non molti chilometri di distanza altri due impianti, Chianciano Terme e Foiano della Chiana, sono già partiti con le attività per la stagione invernale. Aspettare la riapertura a Montepulciano Stazione o iscriversi altrove? La domanda sta circolando tra gli habitué della piscina. Si attendono comunque novità a breve.

Luca Stefanucci