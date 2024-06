Montemaggio Festival Resistente Ricco cartellone di eventi

Torna in Valdelsa il Montemaggio Festival Resistente (nella foto) edizione 2024. Da venerdì a domenica a cura dell’Associazione Nazionale Partigiani d’Italia a Casa Giubileo, nel Montemaggio, a Monteriggioni. Si parte venerdì 7 giugno, alle 18.30 con Pace per Gaza. Incontro con Hani Gaber (Console per la Palestina) e Meri Calvelli (Cooperante internazionale). Alle 20 Pastasciutta antifascista per la Palestina. Alle 22 è previsto invece il dj set Raduno Resistente Autorizzato a Volume Elevato. Sabato alle 8.45 trekking sui sentieri partigiani. Alle 13 pranzo a sostegno del Festival. Poi due incontri: alle 16 ’Storia passionale della Resistenza’, con Chiara Colombini e alle 17,30 ’Democrazia a rischio: autonomia differenziata e presidenzialismo’. Alle 20 Nuovo Canzoniere Partigiano in concerto. Domenica alle 10 premiazione del concorso ’Da Montemaggio alla Costituzione’. Alle 16 Letture ad alta voce. Alle 17,30 incontro ’Disarmiamoci, disarmiamoli’. Alle 19 concerto di Paolo Benvegnù. Ingresso libero.

Fabrizio Calabrese