Monte di benessere. Lunedì con Aperidee

Secondo l’Osservatorio Valore Sport, l’Italia è il quartultimo Paese per popolazione adulta che fa l’attività fisica raccomandata dall’Oms, almeno 150 minuti a settimana. Un’opportunità grande come una montagna: ’Un monte di benessere’, il titolo che introduce l’evento Aperidee lunedì 27 maggio ad Abbadia San Salvatore. La serie di assaggi di futuro all’ora dell’aperitivo, ideata da Confesercenti, sale al Parco Museo Minerario dove dalle ore 18 converseranno portatori di esperienze diversificate in merito al turismo ‘in quota’, tra sport e salute. A cominciare da Salvatore Sanzo, già campione olimpico e Dirigente di Sport e Salute; con lui Giada Tosoni, Responsabile Diabetologia dell’Ospedale di Abbadia San Salvatore, Massimiliano Scapecchi, Medico esperto di medicina integrata, Enrico Bracciali, Direttore di Booking Amiata e Francesco Contorni, Presidente comunale di Confesercenti oltre che Presidente regionale FISI.