Montanari e Lojudice oggi all’incontro sui movimenti popolari

Oggi alle 15, all’Università per Stranieri di Siena in via dei Pispini, ’Siena verso l’incontro dei movimenti popolari con Papa Francesco’. All’incontro, organizzato dalla Rete dei numeri pari, prenderanno parte il cardinale Augusto Paolo Lojudice, il rettore Tomaso Montanari, Giuseppe De Marzo, responsabile nazionale politiche sociali di Libera, don Mattia Ferrari, cappellano della Ong Mediterranea Saving Humans, Andrea Bigalli, referente di Libera Toscana. Coordina Elisa Sermarini, responsabile comunicazione Rete numeri pari. L’iniziativa si inserisce nel ciclo delle 15 assemblee costruite in varie città, per discutere la visione dei movimenti italiani che verrà portata nell’incontro del Papa con i movimenti popolari il 17 e 18 maggio a Verona.