Montalcino teatro, la terza stagione. Astrusi e Grancia, ecco il cartellone

Al Teatro degli Astrusi di Montalcino e al Teatro della Grancia di Montisi, si apre il sipario sulla nuova stagione. La terza curata e gestita dal Teatrino dei Fondi, con la direzione artistica di Enrico Falaschi. Un cartellone ricco di prosa, comicità, musica, spettacoli per le famiglie e per le scuole, cinema, mostre e laboratori teatrali.

"I teatri di Montalcino e Montisi – dichiara Falaschi - propongono un programma ricco di appuntamenti di grande qualità, che rappresenta uno dei principali cardini dell’offerta culturale del territorio". Ad aprire la stagione ci penserà sabato (18 novembre) alle 21.15, al Teatro della Grancia, Francesca Sarteanesi con ‘Sergio’, spettacolo che gli è valsa la nomination ai premi Ubu 2021.

Venerdì 15 dicembre al Teatro degli Astrusi una serata dedicata al Gospel internazionale con il gruppo New Millennium Gospel Singers. Sabato 3 febbraio agli Astrusi ci sarà Paolo Migone, comico livornese, con il suo ‘Diario di un impermeabile’. Sabato 2 marzo agli Astrusi è la volta di ‘Lettera a una professoressa’ dei Chille de la balanza, liberamente ispirato al libro-creazione collettiva degli allievi di Barbiana scritto nel 1967 con la regia di don Lorenzo Milani. Sabato 23 marzo al Teatro della Grancia il nuovissimo lavoro del Teatrino dei Fondi ‘Norilsk’, scritto da Enrico Falaschi e Giorgio Vierda.

Gli spettacoli per i più piccoli inizieranno invece alle 17 e sono in programma per sabato 26 novembre al Teatro della Grancia; venerdì 8 dicembre al Teatro degli Astrusi; domenica 11 febbraio al Teatro degli Astrusi; domenica 3 marzo al Teatro della Grancia. Al Teatro degli Astrusi ci saranno anche sei appuntamenti nell’ambito della rassegna di spettacoli di teatro ragazzi per le scuole.

Mentre la rassegna cinematografica agli Astrusi (orario spettacoli alle 21) in questa edizione è dedicata al territorio con quattro pellicole ambientate a Montacino: mercoledì 29 novembre ‘Fratello Sole e Sorella Luna’ di Franco Zeffirelli; il 27 dicembre ‘Maraviglioso Boccaccio’ di Paolo e Vittorio Taviani; il 24 gennaio sarà proiettato ‘Made in Italy – una casa per ritrovarsi’ di James D’Arcy; il 21 febbraio l’ultimo film scritto e diretto da Marco Filiberti ‘Parsifal’.

Riccardo Bruni