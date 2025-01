Montalcino, il caso degli avvisi Imu: "Pronti a correggere eventuali errori"

di Laura Valdesi

"Ci scusiamo sin da ora con tutti coloro che sono stati e saranno destinatari di eventuali avvisi errati e del disturbo arrecato a tutti i contribuenti", scrive il Comune di Montalcino su Facebook. Per avvertire il numero più ampio possibile di residenti che potrebbero arrivare (se già non è avvenuto) comunicazioni sbagliate relative al recupero di tributi comunali, tra cui l’Imu. La vicenda fa parlare in paese perché, stando ai rumors, sarebbero stati emessi avvisi che riguardano anche le prime case. Già consegnati, sembra. Facile immaginare lo stupore di chi non si attendeva di dover pagare l’ennesima gabella e si è visto arrivare invece la lettera. E dovrà attivarsi per l’eventuale rettifica o annullamento.

"In questi ultimi giorni sono stati recapitati ai cittadini avvisi di accertamento per il recupero dell’Imu emessi dalla società Maggioli Tributi spa che ha in concessione in seguito ad un’aggiudicazione avvenuta con gara pubblica le attività di recupero relative ai tributi comunali, tra cui l’imu, che esercita in autonomia sotto la propria esclusiva responsabilità e potestà", mette le mani avanti l’amministrazione comunale a cui, come sempre accade, gli ilcinesi hanno subito bussato per ottenere spiegazioni. "Da quanto il Comune di Montalcino ha avuto modo di verificare – prosegue l’amministrazione – taluni avvisi di accertamento trasmessi potrebbero essere viziati e detta circostanza è già stata contestata al concessionario il quale ha risposto: ’I nostri uffici sono aperti tutti i giorni (martedì e giovedì anche il pomeriggio) per poter ricevere i contribuenti, verificare la loro situazione contributiva, dare tutte le spiegazioni e se necessario intervenire con la rettifica o l’annullamento dell’atto di accertamento’". Alla luce di ciò, il Comune invita "i destinatari o loro mandatari a rivolgersi direttamente allo sportello della Maggioli Tributi spa, situato all’ingresso del palazzo comunale di piazza Cavour numero 13". L’amministrazione tiene a precisare che "seppure gli accadimenti non sono imputabili direttamente al Comune di Montalcino, abbiamo la piena consapevolezza delle difficoltà causate e conseguenti alla situazione che si è venuta a creare. Perciò l’ufficio tributi (primo piano del palazzo di via Cavour 13) è a piena disposizione dei cittadini per ogni esigenza o segnalazione, tutti i giorni dalle 9 alle 13 e il martedì e giovedì pomeriggio dalle 15 alle 18".

Non finisce qui. "L’amministrazione sta monitorando, controllando e richiedendo un accertamento in merito alla situazione in atto e all’esito delle verifiche in corso – annuncia – se verrà riscontrato un comportamento in violazione delle regole di correttezza e buona fede del soggetto aggiudicatario, agirà in ogni sede per la tutela dei propri cittadini e del suo buon nome".