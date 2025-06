Montalcino, giugno di iniziative. Dalle auto storiche alla musica, agli appuntamenti alla Fortezza

Tanti appuntamenti a giugno a Montalcino, che si trasforma in un palcoscenico a cielo aperto. Le prime iniziative del mese: in questo fine settimana si rinnova l’appuntamento con le auto storiche ‘Sulle strade della leggenda’. Oggi, in piazza Garibaldi a Montalcino, ‘Music Circus’, serata musicale organizzata dal Quartiere Borghetto; a Sant’Angelo in Colle un appuntamento in ricordo di Luciano, con un pranzo organizzato dal Circolo ricreativo culturale di Sant’Angelo in Colle.

Si prosegue mercoledì 4 a Montalcino nei giardini della scuola, con la Festa di fino anno della scuola dell’infanzia dell’Istituto Insieme; dal 6 all’8 Giugno a Montalcino la Festa del patrono San Donnolo, organizzato dal Quartiere Travaglio e il 6 giugno ‘Notte Giallo Rossa’, sempre organizzata dal Quartiere Travaglio. Ancora venerdì 6, in Fortezza a Montalcino ‘Giornata della cittadella agro-alimentare’ organizzata dall’Istituto Agrario B. Ricasoli di Montalcino, al Prato della Madonna ‘Bandallaria’ organizzato dalla Filarmonica G. Puccini e dall’Istituto comprensivo Insieme, all’Archivio storico comunale ‘Archivissima. La notte degli Archivi’ con apertura straordinaria e visita dell’Archivio storico di Montalcino.

Dal 6 all’8 giugno a Sant’Angelo Scalo si svolgerà l’Endurance cavalli - Trofeo del Brunello Memorial Mario Generali; il 6-7 giugno è Mojito Fest, organizzato dall’Associazione Mojito Fest; sabato 7 a Montalcino, nella Fortezza, Festa di fino anno della scuola primaria e martedì concerto finale della scuola secondaria di primo grado organizzato dall’Istituto Comprensivo Insieme. Gli appuntamenti poi proseguono mercoledì 11 a Castelnuovo dell’Abate con la Passeggiata di luna piena – Equinozio d’Estate organizzato da Pro Loco e Circolo Arci di Castelnuovo dell’Abate.