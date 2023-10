"Montalcino e io". Ecco la mostra di Cito

Domenica 15 ottobre, alle 17.30, nel complesso museale di Sant’Agostino a Montalcino saranno presentati il libro fotografico di Francesco Cito "Montalcino" e la mostra "Francesco Cito. Montalcino e io", allestita nella sezione archeologica dei Musei. Il libro nasce da un progetto promosso nel 2019 dal Comune di Montalcino e dal Comitato di Tutela delle Feste Identitarie, promotore già di altre pubblicazioni di alto valore scientifico riguardanti la storia di Montalcino ed è stato realizzato anche con il supporto della Fondazione Territoriale del Brunello. Questa volta l’incarico è stato assegnato a uno dei più noti fotografi italiani, Francesco Cito, nell’intento di realizzare un libro fotografico che possa essere un oggetto d’arte da sfogliare per i montalcinesi, ma anche un autentico biglietto da visita per turisti, ospiti e tutti coloro che, anche da lontano, potranno essere incuriositi nello scoprire l’anima di Montalcino e del suo territorio, dandone magari una loro personale interpretazione. In un percorso durato ben quattro anni, con in mezzo due anni di pandemia, Francesco Cito regala, rispettoso, il proprio punto di vista su Montalcino e, attraverso i suoi occhi, Montalcino si rivela nelle tante facce della sua realtà complessa e composita fatta di storia, di lavoro, d’arte e di tradizione. Il libro, edito da Sillabe per conto del Comune di Montalcino, sarà presentato, dopo i saluti del sindaco Silvio Franceschelli e del consigliere delegato alle Feste Identitarie Alessandro Nafi, dal fotografo George Tatge mentre Maria Gabriella Carpentiero, funzionario della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Siena, Grosseto e Arezzo, introdurrà la mostra fotografica

Andrea Falciani