"Monitoraggio costante, già 480 sono stati censiti. Schede dettagliate e aggiornate su ciascun manufatto"

La Provincia di Siena ha spiegato che dal 2022 ha eseguito

il censimento su 480 ponti. E’ un argomento delicato, ci sono tante strutture molte delle quali datate. Il tema della sicurezza è dunque fondamentale. "Comprendiamo gli eventuali disagi per cittadini e attività produttive che cercheremo, per quanto possibile, di ridurre al minimo - ha detto la presidente della Provincia di Siena, Agnese Carletti - ma il tema dei ponti è centrale per la sicurezza dei cittadini e del nostro territorio. Un’attività, quella di monitoraggio, che ha permesso di ottenere una scheda dettagliata e aggiornata di ciascun manufatto, attraverso gli strumenti di indagine più moderni, per pianificare ulteriori interventi rispetto a quelli numerosi già avviati negli ultimi anni".