MondoMangione su ’Osterie d’Italia’ e Gambero Rosso: le proposte gastronomiche per la ristorazione e il pane della cooperativa senese inserite nelle due prestigiose guide. Due riconoscimenti d’eccellenza per MondoMangione, che due anni fa ha aperto la sua nuova sede in via Bernardo Tolomei 7 a Siena. La ristorazione della cooperativa, nonostante sia stata avviata solo un anno fa è stata inserita nella pubblicazione Osterie d’Italia 2025 di Slow Food; sulla guida di Gambero Rosso dedicata a ’Pane & panettieri d’Italia’ è invece citato il pane prodotto e cotto in forno a legna per MondoMangione da Andrea Bardotti.