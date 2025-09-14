Mondiali di Pattinaggio. Sofia Chiumento sul tetto del mondo

Sono iniziati col botto, è i Campionati Mondiali di sport rotellistici per Sofia Paola Chiumiento, una dei cinque atleti della sezione Pattinaggio Corsa della Polisportiva Mens Sana 1871, presenti a Beidaihe (Pechino) con la Nazionale italiana. La giovanissima atleta di Castelnuovo Berardenga ha infatti conquistato ieri, nella giornata inaugurale della manifestazione che si tiene ogni anno in una sede diversa, la medaglia d’oro nella specialità 200 metri cronometro categoria Junior. all’atleta biancoverde sono salite le colombiane (la Colombia è una delle nazioni guida negli sport rotellistici a livello mondiale) Arango, al secondo posto, e Londono al terzo posto. Un successo incredibile per Sofia Paola Chiumiento, che appena due mesi fa, a luglio, era stata protagonista assoluta della spedizione azzurra in Germania. Quella volta si trattava dei Campionato Europei e il bottino finale personale per Chiumiento fu di sei medaglie tra ori e argenti nelle diverse specialità. Non si sono fatti attendere i complimenti da Castelnuovo Berardenga subito dopo il trionfo in Cina. "Ancora sul tetto del mondo – si legge nella nota di congratulazioni dell’amministrazione comunale –. Un orgoglio immenso per Castelnuovo Berardenga: la nostra giovane atleta Sofia Paola Chiumiento ha conquistato la medaglia d’oro ai Campionati Mondiali di speed skating a Beidaihe, Cina. Sofia ha trionfato nella gara sprint 200 mt atleti contrapposti, vincendo l’oro nella categoria Junior con lo straordinario tempo di 19.030. Un risultato eccezionale, frutto di talento, sacrificio e dedizione, che rende onore a lei e a tutto il team della Mens Sana Pattinaggio. Sofia è la dimostrazione che con passione e forza di volontà i sogni possono davvero diventare realtà", conclude la nota.

I Mondiali dureranno ancora fino a domenica prossima e la speranza è che arrivino altri piazzamenti da podio per Chiumiento ma anche per gli altri quattro atleti della sezione Pattinaggio Corsa della Polisportiva Mens Sana 1871 convocati dal commissario tecnico azzurro, ovvero Duccio Marsili, Gabriele Cannoni, Rita De Gianni e Guglielmo Lorenzoni. "Sofia Paola Chiumiento nuova Campionessa del Mondo Juniores – scrive festante la Polisportiva di viale Sclavo sui canali social –. Sofia è ancora tra le giovani pattinatrici più veloci del mondo".

Guido De Leo