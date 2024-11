’Molina’ di Quarrata e Gruppo Nannini. La grande scommessa del cioccolato

Sarebbe andato in porto l’acquisto, da parte del Gruppo Nannini, dell’azienda ’Molina’ di Quarrata (Pistoia). Ad agosto avevamo anticipato l’interesse che il Gruppo Nannini, 250 dipendenti e un fatturato di 24 milioni di euro, aveva manifestato nei confronti dell’azienda ’La Molina’, leader nella lavorazione artigianale del cioccolato di alta qualità. L’operazione, che in estate era nella fase di valutazione, sarebbe dunque risultata conveniente. ’La Molina’ ha 16 dipendenti e un fatturato 2022 da un milione e mezzo di euro. Il Gruppo Nannini, che fa capo al magnate kazako Igor Bidilo, intende acquisire il 100% dell’azienda portando a termine l’operazione indicativamente verso la metà di settembre, conservando il marchio.

Nannini è rinomato per i suoi dolci, i gelati e anche per il caffè: nell’elenco delle golosità mancava quindi un prodotto must come il cioccolato, ancora meglio se artigianale. Secondo le analisi di mercato, il prodotto si presta bene a sostituire la vendita di gelato nel periodo da novembre a marzo. Di qui la scommessa su ’La Molina’, brand che possiede già alcuni negozi negli Emirati Arabi tra Dubai e Riyadh e che sta per aprire altri punti vendita a Kuwait City. Altre due rivendite si trovano infine a Londra, all’interno di grandi centri commerciali, quindi la sfida ora è affiancare alla cioccolata artigianale di ’La Molina’ i prodotti a marchio Nannini, facendoli conoscere a una clientela selezionata al di fuori dei confini europei.