Modalità di utilizzo del Teatro dei Rozzi. Sottoscritto il contratto per 20 anni

Il Comune di Siena e l’Accademia dei Rozzi hanno sottoscritto il contratto pubblico di comodato modale per l’utilizzo del Teatro dei Rozzi. Il contratto, siglato davanti al segretario generale del Comune Giulio Nardi, prevede la concessione in uso al Comune del Teatro dei Rozzi, per un periodo di vent’anni, con facoltà per l’amministrazione di chiedere, almeno un anno prima della scadenza, la proroga per la restituzione per due ulteriori periodi consecutivi aventi ciascuno la durata massima non superiore a cinque anni.

Il Comune si impegna a garantire la gestione della struttura, assumendosi la responsabilità della manutenzione ordinaria e straordinaria fino a un importo massimo di 1,2 milioni di euro per gli interventi straordinari. Tali lavori saranno finalizzati a preservare la funzionalità e il prestigio della struttura. La cifra è stata determinata sulla base di un’analisi economica che contempera gli oneri di gestione con i benefici derivanti dall’utilizzo del Teatro.

La sottoscrizione è avvenuta dopo l’approvazione da parte del Consiglio comunale di Siena, con votazione unanime nella seduta che si è tenuta lo scorso giovedì 28 novembre, dello schema di contratto.